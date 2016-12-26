Первый автобус, который разговаривает по-белорусски

27 Декабря 2016 18:43

В столице появился новый экскурсионный маршрут. Сейчас в автобусах под номерами один и сто аудиоэкскурсия проводится сразу на трех языках. К русскому и английскому добавили и белорусский. Познакомиться с новой версией рассказа о городе можно восемь раз в день. Актуальное расписание экскурсий размещено на сайте Минсктранса. Фирменные автобусы курсируют от Веснянки до вокзала и от станции "Славинского" до аэропорта Минск 1.