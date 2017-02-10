Первые туристы без виз прилетят в Беларусь завтра

11 Февраля 2017 09:03

Путешественники смогут находиться в нашей стране в течение пяти дней без специальных отметок в паспорте. Беларусь открыла свободный въезд гражданам 80 государств. В список вошли 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие государства. Напомним, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 9 января текущего года. Через два дня постановление было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Речь в данном случае идет о тех гостях нашей страны, которые будут въезжать и выезжать через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск.

Олег Ляшук, начальник управления Государственного пограничного комитета Беларуси:

"Первый опыт мы получили при проведении ЧМ по хоккею по безвизовому порядку въезда, он себя в принципе оправдал. Сейчас у нас так работает Беловежская пуща до трех суток, а также Августовский канал до пяти суток без виз. Органы пограничной службы готовы даже к большому потоку туристов, мы готовы провести маневр своими силами, чтобы своевременно оформлять лиц, которые прибывают к нам в государство".

Указ в первую очередь распространяется на страны, благоприятные в миграционном плане, а также стратегические партнеры Беларуси и государства, которые ранее в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для наших граждан. Безвизовый режим не будет распространяться на путешественников, которые прилетают в Минск из России или улетают из Беларуси в российские аэропорты. Такие авиарейсы являются внутренними и пограничного контроля на них нет.