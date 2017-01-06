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Первые серьезные морозы стали по-настоящему горячими для спасателей
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6 Января 2017 15:26

Первые серьезные морозы стали по-настоящему горячими для спасателей

В Борисовском районе в собственном доме сгорел пенсионер. Одна из версий пожара - нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

Короткое замыкание в телевизоре  - возможная причина возгорания дома и в деревне в Несвижском районе. Огонь самостоятельно пробовал ликвидировать хозяин, однако потерял сознание. Он в критическом состоянии в реанимации.

При сильных морозах, напоминают спасатели, необходимо использовать только надежные электрообогреватели, не оставлять печки без присмотра и не доверять это дело детям.

 

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