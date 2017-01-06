Первые серьезные морозы стали по-настоящему горячими для спасателей

6 Января 2017 15:26

В Борисовском районе в собственном доме сгорел пенсионер. Одна из версий пожара - нарушение правил эксплуатации печного оборудования.



Короткое замыкание в телевизоре - возможная причина возгорания дома и в деревне в Несвижском районе. Огонь самостоятельно пробовал ликвидировать хозяин, однако потерял сознание. Он в критическом состоянии в реанимации.

При сильных морозах, напоминают спасатели, необходимо использовать только надежные электрообогреватели, не оставлять печки без присмотра и не доверять это дело детям.