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3 Апреля 2017 14:00

Первые подтопления нынешней весны

В Рогачевском районе Друть затопила более 30 подворий. Почему местные жители радуются разливу и ждут хороший урожай - ответы в "Панораме".

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