Первые паспорта - в День Конституции

15 Марта 2017 15:14

Отличникам учебы, спортсменам и победителям творческих конкурсов со всех регионов страны сегодня в Минске их главный документ лично вручил Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Этот день школьники воспринимают как новый этап в своей жизни. Вместе с паспортами они получили в подарок и издание "Я - гражданин Республики Беларусь", где доступно изложены основные статьи Конституции.

Петр Миклашевич, Председатель Конституционного суда Беларуси: "Конституционно-правовой статус личности двухсторонний: с одной стороны, это наличие конституционных прав и свобод, с другой - наличие определенных конституционных обязанностей. Поэтому очень важно, чтобы молодые граждане нашей страны это понимали, что наряду со всеми правами и свободами, которыми они как граждане нашей страны начинают пользоваться, они должны ответственно исполнять конституционные обязанности в интересах общества".

Ульяна Субботина, ученица СШ № 28 г. Гомеля: "Я испытываю большую гордость, ведь меня пригласили сюда, это волнительный момент. И, наверное, да, мне вручают паспорт, я уже не такой маленький ребенок. Я стала взрослее, самостоятельнее, это очень радует".

Такая акция Белорусского союза молодежи уже 14 лет начинается в преддверии и завершается в День Конституции.