21 Апреля 2017 15:02

Обращение Главы государства получилось традиционно откровенным, и основная часть длилась больше, чем в предыдущем, на целый час. И у нас есть возможность узнать первые отзывы представителей народа, которые слушали послание непосредственно в Овальном зале. Напомним, с самого утра в Доме правительства работает съемочная группа Агентства теленовостей.

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Андрей Кривошеев (прямое включение).

Напомним, телеверсию обращения покажут все белорусские телеканалы сегодня в 9 вечера. В связи с этим "Панорама" выйдет в эфир в 20:30.