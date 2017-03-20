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Первую серию фильма "Дело жизни" смотрите сегодня на "Беларусь 1"
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20 Марта 2017 07:01

Первую серию фильма "Дело жизни" смотрите сегодня на "Беларусь 1"

После трансплантаций в Беларуси мамами стали уже 20 женщин. Таких невероятных показателей удалось добиться с внедрением новейших технологий.

Агентство теленовостей готовит к эфиру первую серию фильма "Дело жизни" о людях, которые ежедневно спасают жизни. За год в нашей стране выполняется 500 пересадок органов. Многие из технологий - белорусские - получено более двух десятков патентов. Причем, речь идет уже о лечении на финальной стадии заболевания. Пациенты возвращаются к полноценной жизни. Эта работа выдвинута на соискание Государственной премии в области науки и техники. 

Первую серию фильма "Дело жизни" смотрите сегодня на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".

  

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