Первомай сегодня отметили по всей Беларуси

1 Мая 2017 21:03

Первомай в Беларуси - это всегда яркий праздник с ярмарками, концертами и народными гуляниями. В Минске торжества начались с возложения цветов и венков к памятнику Ленина. На площадь Независимости пришли представители Компартии, общественных организаций и молодежь. Масштабные праздничные мероприятия развернулись и в парке Победы. Они также начались с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой". Обязательным атрибутом сегодняшнего праздника является и чествование лучших по профессии. А еще 1 мая - это хороший повод поговорить о рынке труда.

Современный взгляд на праздник с более чем столетней историей - в репортаже Светланы Лукьянюк. Этот праздник для нынешнего поколения родом из СССР. Хотя появился он гораздо раньше. Часть истории каждой семьи и всей большой страны в целом. Как напоминания о нем - фото с улыбками на лицах. А как иначе, была весна, тепло и выходные. Возможность встреться с коллегами за проходной и просто погулять по городу. Конечно, всей семьей. 1 мая соединялись и обязаловка присутствия, и желание пройтись в праздничной колонне.

Оставшись в многочисленных архивах в черно-белых тонах, сегодня они пополняются и кадрами в цвете. Из государственных праздников Первомай с самой длинной историей. Правда, традиционные шествия по главным проспектам страны советских времен сегодня сменяются торжественными мероприятиями в парках. Да и атрибутики добавила погода. Кроме шаров, разноцветных растяжек с надписями трудовых коллективов и флагов, сегодня в парке и разноцветные зонтики.

Так укрывались от дождя, и он не стал огромным препятствием. В столице День труда собирал на праздничные мероприятия в парке Победы.

Начались они с возложения венков у стелы "Минск – город-герой". А после коллективы предприятий, банков, заводов, трудовые династии и профсоюзный актив подтянулись к главной площадке.

Поздравления сегодня звучали и со сцены. Их лейтмотив: когда есть стабильность, можно преодолевать любые сложности. Федерация профсоюзов выступает за конструктивный социальный диалог в решении трудовых вопросов.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"К сожалению, есть у нас в обществе и люди и силы, от которых мы сегодня слышим только одни популистские заявления и только крики. И когда мы спрашиваем: куда они нас призывают? Они нас призывают к нестабильности. Что такое нестабильность, это, прежде всего, остановка предприятий, организаций, это невыплата зарплаты, остановка транспорта, невыплата пенсий. Это хаос. И мы говорим, что сегодня такой путь не нужен. Поскольку мы видим это из истории - страдает простой человек. Сегодня нам в Беларуси нужен мирный созидательный труд".

День труда - как раз повод поговорить о вакансиях и новых рабочих местах. В этом году их появится не менее 70 тысяч. Но речь не только о количестве, но и о качестве. Открываются высокотехнологичные предприятия. Уже сегодня на таких производствах зарплата выше, чем средняя по стране.

А для тех, кто добросовестно работает в День труда - чествование, призы и подарки. И хорошая возможность еще раз сказать спасибо, например, за чистый и ухоженный город. Им восхищаются туристы, этим гордимся и мы. Центральный район столицы готов и поощрять за это работников коммунальной сферы. У нас есть вся необходимая спецтехника, но главное, люди, которые на ней работают.

Награда нашла героя труда - лучшего по профессии лесника в Вилейке. Валерий Дурович 20 лет в этом деле, в другом, говорит, себя уже не видит.

Праздник Первомай, как и односельчане, Валерий встречает за работой. Здесь на земле по-другому ничего ведь не получится. Раньше в эти дни картошку садили, сегодня пока пережидают дожди.

А кто умеет работать, тот умеет и отдыхать. Сегодня в Минске многие, несмотря на пасмурность и дождь, смогли окунуться в праздничную атмосферу под пляски и песни. Ну а согреться - горячим чаем и шашлыком. А кто-то сегодня из почтового ящика достал и поздравительный конверт, наперекор всем электронным сервисам.

Традиция черкнуть пожелания с Первомаем родным и близким жива и ныне. Правда, масштабы такой корреспонденции, да и ассортимент товара сегодня куда скромнее. Но мотивы на открытках все те же. Это яблоневый цвет и надписи "Мир. Труд. Май".

Те, кто тогда в советские времена шагал в колоннах на демонстрациях, вспоминают сегодня праздник и с долей грусти, пересматривая свои старые черно-белые фотографии. А также с теплотой, может потому, что они переносятся в свою молодость, где надежды, самые смелые мечты, и, конечно, любовь. Весна все-таки.