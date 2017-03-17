Первое весеннее тепло позволило начать сбор березового сока

17 Марта 2017 18:57

Он активно уже идет в Солигорском и Стародорожском лесхозах. Удалось заготовить более 150 тонн витаминного продукта. Постепенно сезон сбора начнут в каждом районе Минской области. Всего лесхозы планируют заготовить почти 4 тысячи тонн. Первый березовый сок попробовал Ян Пашкевич.

Сейчас в лесу под каждой березой - пакеты. Пила. Такие витаминные скважины в этом лесу появились почти на каждой березе. Первые сочные ручейки потекли во всех южных районах области.

Только в этой роще свыше трех с половиной сотен березовых источников. За день они дают более 12 тонн полезного напитка. Запастись весенним фрешем местные жители приезжают сразу в березовый оазис.

Собирать березовый сок можно только из взрослых деревьев - за пять лет до их вырубки. При сборе же лесного нектара учитывается каждый день - когда у березы появится первая листва, движение сока завершается.

Для потребителей, которые захотят приобрести сок в лесхозах, литр прозрачного напитка будет стоить 12 копеек. Большинство же сока лесничества направят на предприятия для переработки. Белорусский березовый сок уже ждут в России, Германии, Великобритании и США.