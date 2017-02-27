Общество
27 Февраля 2017 15:26
Первая неделя весны будет по-настоящему теплой
Последний день зимы, а вместе с ним и первая неделя весны, будут по-настоящему теплыми. Уже завтра температура ночью достигнет шести градусов тепла, днем - до плюс девяти. При этом тепло сохранится, как минимум, до конца недели. Его будут сопровождать кратковременные дожди. Такую погоду определяют воздушные массы с юго-запада Европы. Кстати, температура будет соответствовать погоде в конце марта.
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