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Первая неделя весны будет по-настоящему теплой
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27 Февраля 2017 15:26

Первая неделя весны будет по-настоящему теплой

Последний день зимы, а вместе с ним и первая неделя весны, будут по-настоящему теплыми. Уже завтра температура ночью достигнет шести градусов тепла, днем - до плюс девяти. При этом тепло сохранится, как минимум, до конца недели. Его будут сопровождать кратковременные дожди. Такую погоду определяют воздушные массы с юго-запада Европы. Кстати, температура будет соответствовать погоде в конце марта.

  

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