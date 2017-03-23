Перспективы белорусской системы образования

22 Марта 2017 21:34

Насколько будет высоким уровень жизни белорусов, зависит от каждого из нас. Ведь стабильная экономическая ситуация в стране - это, в том числе, и наличие квалифицированных кадров. Новая редакция Кодекса об образовании, которая сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей, призвана создать максимально возможные условия для повышения качества подготовки и ученика, и студента. При этом будут приняты во внимание и международные договоренности, и положительный опыт соседей. О перспективах в системе образования - Андрей Ястребов.

Насыщенные игровые с ресурсными центрами в каждой группе помогают быстрее адаптироваться детям к новому месту. Знакомиться со своими сверстниками воспитанники Прилукского сада № 2 начали еще до его открытия. Сегодня же новый дом для образования дошколят официально открыл свои двери.

Этот детский сад - пример государственного-частного партнерства. Рассчитан он на 150 воспитанников. Дизайнерский проект интересен своей планировкой. В каждой группе зоны для игр и дневного отдыха разграничивает только цвет. Есть физкультурный зал, кабинеты учителя-дефектолога и психолога. Есть и отдельные зоны, где будут проводить развивающие занятия по направлениям.

А это не занятие по выразительному чтению и даже не урок математики. Шестилетний Никита Гордей - абсолютный чемпион страны по... ментальной арифметике. За десять секунд шестилетний мальчик складывает, вычитает, умножает трехзначные числа и тут же выдает правильный ответ.

Свою программу в центре ментальной арифметики называют "тренировкой для мозга". Методика, основанная две тысячи лет назад, одновременно развивает оба полушария мозга и рассчитана на детей от 4 до 16 лет. В Японии это уже часть школьной программы, а по всей Беларуси технику счета в уме осваивают две с половиной тысячи детей.

Для того чтобы воспитать настоящего гения, в нашей стране создаются все условия. Масштабное строительство идет во всех регионах. Совсем скоро в Орше откроется детский сад на 200 мест с бассейном, тренажерным залом. Впереди - закупка оборудования, наведение внешнего лоска.

На очереди Брест. В этом году там дадут старт так называемой образовательной стройке. К юбилею города, а областной центр готовится отметить тысячелетие, планируют построить среднюю школу и ясли. А также современную школу-сад. Общая стоимость проектов - свыше 55 млн. рублей.

Реализуется в стране и проект "Электронная школа". Эта столичная гимназия "в Сети" уже 5 лет. Вход - только по специальным карточкам. Расписание уроков - на сенсорных мониторах. Более того, школьный пластик - это и пропуск в библиотеку, и платежный документ для питания в столовой. Учатся здесь почти тысяча школьников.

А еще родители могут не ждать собраний. Все оценки, рекомендации и замечания учителей тоже доступны в режиме онлайн. А вот о том, как часто взрослые заглядывают в дневник, в гимназии узнают легко. Количество родительских посещений отображается на экране.

В эксперименте "Электронная школа", к слову, такой опыт мы позаимствовали у Финляндии, участвуют 15 столичных школ и гимназий. Планируется, что к концу 2018-го все учебные заведения Минска станут электронными. На очереди школы регионов. Педагоги уверены: это хорошие инвестиции в будущее. Ученики также говорят о плюсах.

Веронику Лактину в гимназии называют учителем от Бога, подготовила огромное количество победителей различных олимпиад - пяти международных и более 60 республиканских предметных олимпиад по информатике. Многие ее ученики уже работают в ЕПАМ, "Яндексе" и "Гугле".

Артур Пуховский - абсолютный победитель престижной олимпиады по информатике, организованной Университетом Иннополис. Один из учеников, на которого делают ставку в гимназии. В четырех из пяти сложнейших задач школьник из Витебска набрал по сто баллов из ста возможных. В прошлом году завоевал бронзовую медаль на 28-й международной олимпиаде по информатике.

Дать ученику фундаментальные знания и в то же время подготовить к практике - главная задача всей системы образования.

Белорусско-Российский университет в этом году стал родной альма-матер для студентов из 16 стран. Первоначальный этап - изучение языка. Затем - углубленное обучение инженерным профессиям. К слову, за пять лет университетом освоено 6 новых специальностей, в том числе - транспортная логистика, экономика и организация производств. Здесь следят за инновациями в промышленности. С этого года начнут набор студентов на ультрасовременные мехатронику и робототехнику.

Кстати, при БРУ заработал и свой инжиниринговый центр, конструкторское бюро, на службе которого стоят информационные технологии. Уникальная возможность для студентов прямо во время обучения найти практическое применение своим научным трудам. Студент пятого курса Дмитрий Денисов стал одним из них. Сейчас работает над усовершенствованием конструкции самых больших карьерных самосвалов. По заказу промышленного гиганта.

Впрочем, о том, что от уровня образования в целом и, самое главное, наличия квалифицированных кадров, зависит развитие экономики страны, а также именно это привлекает в Беларусь и инвестора - говорил накануне в Могилеве Президент Александр Лукашенко, общаясь с коллективом передового деревообрабатывающего предприятия.

Но и на достигнутом останавливаться нельзя. Сегодня нужны передовые разработки и высокотехнологичные производства. Страна должна быть конкурентоспособной в любой сфере деятельности. Беларусь уже известна всему миру развитой медициной, космическими технологиями и микроэлектроникой, самыми большими на планете машинами, IT-разработками. Поэтому насколько будет высоким уровень жизни белорусов - зависит от каждого из нас.