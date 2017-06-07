Перспективы благоустройства столичного микрорайона Чижовка

8 Июня 2017 15:33

Благоустроить зону отдыха вокруг столичного парка имени Грековой и построить спортивные и общественные объекты. План застройки территории должны были презентовать жителям, однако актовый зал не вместил желающих ознакомиться с проектом. Дело, возможно, в том, что для реализации застройки придется сносить частный сектор.

Антонина Станкевич - о возможном будущем Чижовки. Это тихая и на первый взгляд чуть сонная улица в частном секторе столицы последнее время встревожена. Месяц назад городские власти объявили: план реконструкции этой территории готов, можно обсуждать. Однако диалога не получилось. На встречу с архитекторами и администрацией района пришло столько людей, что зал просто не вместил всех.

29-летний Дмитрий живет в этом доме всю жизнь. Шутит: одно из первых слов, что услышал, снос. Правда, до дела так и не дошло, однако по закону делать с домом уже два десятка лет нельзя ничего. Его родственница и соседка Валентина только разводит руками: фасад и рады были бы привести в надлежащее состояние и вид, но не позволяют.

До этого времени люди даже и не знали, что будет с их улицей. Однако архитекторы города определились: рекреационную зону вокруг реки Свислочь приведут в порядок, при этом дело не ограничится только банальной уборкой и стрижкой кустов и деревьев.

По плану, здесь должны появиться новые велодорожки, береговую линию очистят. Не исключено, что и Чижовское водохранилище станет местом для купания. Кроме того, речь идет и о строительстве спортивного центра. А вот новое жилье здесь строить не планируют.

Детально все решится до конца месяца и после обсуждения с местными жителями. Встречу договорились перенести на другой день и в более удобное помещение. Каждый может прислать свои замечания и пожелания до 16 июня.