Общество
17 Февраля 2017 18:52
Перспективные идеи для столицы
Форум молодых ученых сегодня объединил инноваторов, которые занимаются научной деятельностью в школах, вузах и на предприятиях. Во время мастер-классов участники получили советы по коммерциализации идеи и поиска инвесторов. Лучшие разработки - мобильные дополнения, роботы, 3Д-принтер, противопожарные и оборонные системы - представлены на ярмарке проектов. В этом году их планируется реализовать.
Вопросы поддержки частных научных инициатив и сферы их применения участники обсудили во время "Открытого диалога" с руководством города, представителями Академии наук и резидентами Минского технопарка.
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