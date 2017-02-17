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Перспективные идеи для столицы
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17 Февраля 2017 18:52

Перспективные идеи для столицы

Форум молодых ученых сегодня объединил инноваторов, которые занимаются научной деятельностью в школах, вузах и на предприятиях. Во время мастер-классов участники получили советы по коммерциализации идеи и поиска инвесторов. Лучшие разработки - мобильные дополнения, роботы, 3Д-принтер, противопожарные и оборонные системы - представлены на ярмарке проектов. В этом году их планируется реализовать.

Вопросы поддержки частных научных инициатив и сферы их применения участники обсудили во время "Открытого диалога" с руководством города, представителями Академии наук и резидентами Минского технопарка.

  

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