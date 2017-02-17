Перспективные идеи для столицы

17 Февраля 2017 18:52

Форум молодых ученых сегодня объединил инноваторов, которые занимаются научной деятельностью в школах, вузах и на предприятиях. Во время мастер-классов участники получили советы по коммерциализации идеи и поиска инвесторов. Лучшие разработки - мобильные дополнения, роботы, 3Д-принтер, противопожарные и оборонные системы - представлены на ярмарке проектов. В этом году их планируется реализовать.

Вопросы поддержки частных научных инициатив и сферы их применения участники обсудили во время "Открытого диалога" с руководством города, представителями Академии наук и резидентами Минского технопарка.