Период сильных морозов подходит к завершению

9 Января 2017 15:15

Их сменят снег, метелица и порывистый ветер. Тем не менее теплые вещи и шапки по-прежнему актуальны - проблемой остаются обморожения и другие холодовые травмы.

Только в Минской области за сутки к медикам обратились 13 человек, среди них ребенок. Спасатели фиксируют и рост пожаров. Как столица и область пережили аномально холодные выходные - репортаж Антонины Станкевич.

Спасатели печально шутят: признак профессии - чем ниже температура, тем больше у них работы. Люди пробуют спасаться от морозов, отопительные котлы и печки работают на полную мощность. В результате - чрезвычайное происшествие. Сразу два таких случая зафиксировали в Любанском и Борисовском районе. В последнем, к сожалению, погибла женщина.

Поскольку вызовов стало больше, важно не замерзнуть и самим спасателям. Выручает униформа - специальный утеплитель, который позволяет находиться на местах пожаров, зимой греет не хуже шубы. А вот про ноги и голову приходится позаботиться.

Морозные выходные принесли много работы не только спасателям, но и медикам. Только за прошедшие сутки за помощью к врачам в Минской области обратились 13 человек. А с начала года жертвами морозов стали более 40 человек. А вот Людмила Герасимчик из тех людей, кто морозов не боится. Более того - она управляет сверхнизкими температурами. Медсестра кабинета криотерапии приглашает нас на необычную и очень холодную процедуру.

Пробирает до костей - это не о криосауне. Кожу чуть пощипывает, а между тем монитор показывает - внутри целых минус 110. Первый сеанс длится минуту.

Оранжевая папайя, фикус и мандарины. Оранжевый уровень опасности - нет, не слышали. Научные сотрудники столичной оранжереи живут в вечном лете. 25 градусов при влажности почти 90 % - это, пожалуй, не самая комфортная погода, однако многим тропики почти что в самом центре столицы нравятся куда больше арктических морозов.

Морозы постепенно уходят. Уже в середине недели термометры покажут всего минус 5-10. Однако жителей столицы ждет новое испытание снегом, метелицей и порывистым ветром. В конце недели и вообще столбики термометров застынут на отметке около ноля.