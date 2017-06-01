Перевоплотиться в рыцарей, машинистов, водителей сегодня смогли самые любознательные дети

1 Июня 2017 15:27

Многие столичные предприятия открыли свои двери для школьников, тем самым подарили им незабываемые впечатления в первый день каникул. Детский день глазами взрослых у Антонины Станкевич.

Маленький Антон до этого дня никогда не держал настоящий меч в руках. Однако под руководством сэра Франсуа у мальчика неплохо получается и защищаться, и нападать. Конечно, взрослый рыцарь немного поддается. Однако чего не сделаешь, чтобы дети не только в этот день улыбались.

Веселый праздник для воспитанников социально-педагогического приюта Фрунзенского района столицы организовал главный рыцарь Минска, а по совместительству депутат Михаил Милованов. Для детей даже привезли… лошадей. Скакуны с удовлетворением покатали самых маленьких минчан. К тому же дети поучаствовали в мастер-классах разных эпох.

Сегодня поздравляют детей и в Центральном регионе. Без внимания не остались и семьи-переселенцы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Лакомства и подарки, а после концерт. Поздравлять самых маленьких таким образом - хорошая традиция, которую поддерживают не только белорусы.

На первый взгляд можно представить, что средний возраст работников этого предприятия - 10-12 лет. Однако на самом деле таким образом здесь несколько лет подряд празднуют главный детский день. Сыновей и дочерей работников машиностроительного холдинга приглашают на день открытых дверей. Сначала ребят удивляют изысканными трюками, которые делают могучие машины.

А потом для всех мастер-классы прямо на рабочих местах родителей. Кто-то осваивает основы маркетинга и логистики, а кто-то знакомится с работой конвейера.

Сегодня все внимание самым маленьким. Однако взрослые подчеркивают: следует делать все это каждый день, а не только в первый летний.