Пересекать границу через пункт пропуска "Лесная - Рудавка" теперь можно на велосипедах и пешком

30 Апреля 2017 21:24

На неделе стало известно о новой туристической возможности нашей страны. Пункт пропуска "Лесная - Рудавка" на белорусско-польской границе расширил свой статус, и теперь, кроме водных путешествий, здесь пересекать границу можно как пешком, так и на велосипедах.

Белорусские и зарубежные турфирмы уже корректируют свои маршруты, а те, кто предпочитает самостоятельно путешествовать, даже успели создать ажиотаж на сайте безвизового посещения Августовского канала. За пару дней зарегистрировались более двух тысяч человек. Стоит отметить, что сам канал - одна из главных точек безвизовой карты Гродненского региона. О том, чтобы расширить эти территории на всю область, шел разговор и во время Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Какая экономическая перспектива стоит за въездным туризмом и чем привлекает иностранных гостей Августовский канал - все подробности у Дмитрия Смирнова.

Еще раньше на этой неделе пересечь границу в пункте пропуска "Лесная - Рудавка" можно было буквально только на веслах. Теперь статус на шлюзе "Кужинец" изменился, и принять туристов здесь готовы и пешком, и на велосипеде. Кстати, даже такая погода - проливной дождь - не смутила туристов.

Одними из первых обкатывали новый формат пункта пропуска вместе председатель Гродненского облисполкома и маршалок Подляского воеводства. Сразу после подписания новой дорожной карты о межрегиональном сотрудничестве руководители регионов сели на велосипеды.

Новую "Лесную - Рудавку" ждали давно и многие: и турагентства, и сами туристы. К слову, вместе с расширением формата пропуска отменили и заявочный принцип. С 28 апреля по 1 октября 2017-го уже не нужно будет никого предупреждать - пограничный контроль будет находиться в пункте пропуска постоянно с 8 до 8, а не так, как это было раньше - выезжали на место лишь при наличии заявки от группы.

Пункт пропуска более чем у столетнего шлюза "Кужинец" фактически еще до открытия вызвал ажиотаж. Сайт регистрации на безвизовое посещение поданные заявки отмечал сотнями. Туристы, которые въезжают на безвизовую территорию, кстати, число зарубежных гостей недавно перешагнуло отметку в 10 000, это в большинстве соседи. 30% - поляки. Остальные из других стран Евросоюза, Северной и Южной Америки и Азии.

Ежи Лещинский, маршалок Подляского воеводства: "Мы уже официально пересекли границу на велосипедах - это большое упрощение для туристов. И не только из Польши, но и из всего остального Европейского союза. Благодаря этому, думаю, будет развиваться не только само туристическое движение. Это послужит сигналом для создания фирм в отрасли. Таким образом мы получим экономическое развитие параллельно в двух регионах - Подляском и Гродненском".

Экономика региона действительно заметила, что туризм - это вложение выгодное. Прокат велосипедов и байдарок, сопровождение туров, открытие хостелов, даже меню персонал кафе в Гродно предлагает на нескольких языках. Ради справки: в 2016-м в Гродно только 15 фирм занимались конкретно въездным туризмом. Сейчас их больше 70.

Расширение безвизового формата уже оценили владельцы турфирм и соседней страны. Но опыт коллег недвусмысленно дает понять - даже без морей и пляжей туризм может и должен стать значимой статьей бюджета. В прошлом году здесь встретили больше 100 000 туристов.

Польские бизнесмены очень оптимистично и даже решительно настроены укреплять сотрудничество с белорусской стороной. Это касается как больших проектов, так и частных инициатив. Но знаменатель у всех общий - единый туристический продукт создавать вместе и дешевле, и выгоднее.

Поэтому неудивительно, что на встрече в Августове речь, в том числе, шла и о создании общего бренда Августовского канала, и о стратегии продвижения единого турпродукта в Европу. "Ленивый туризм" больше не в почете - любовь к активным путешествиям с известной долей сервиса - вот, что продвигают белорусские эксперты.

Новый туристический сезон еще только стартует. Но больше 200 концертов, фестивалей, спортивных мероприятий, водных и велосипедных маршрутов - многих это заставляет пересмотреть свои планы на отпуск. Кстати, это только на белорусской стороне Августовского канала. Еще почти столько же готовят поляки. Несколько из самых крупных будут проводиться одновременно в двух странах.