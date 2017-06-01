Перерасчеты минимальных и социальных пенсий в Беларуси планируется провести 1 августа и 1 ноября

1 Июня 2017 07:12

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента. Главная задача - не допустить снижения уровня реального благосостояния людей. А значит, размер пенсии не должен быть ниже 40 процентов средней зарплаты по стране. В связи с изменениями бюджетно-прожиточного минимума в текущем году произведено два перерасчета таких пенсий.

Беларусь не идет по пути снижения госуслуг. При этом целевой ориентир остается неизменным и направлен на обеспечение достойного уровня и качества жизни.