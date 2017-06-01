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Перерасчеты минимальных и социальных пенсий в Беларуси планируется провести 1 августа и 1 ноября
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1 Июня 2017 07:12

Перерасчеты минимальных и социальных пенсий в Беларуси планируется провести 1 августа и 1 ноября

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента. Главная задача - не допустить снижения уровня реального благосостояния людей. А значит, размер пенсии не должен быть ниже 40 процентов средней зарплаты по стране. В связи с изменениями бюджетно-прожиточного минимума в текущем году произведено два перерасчета таких пенсий.

Беларусь не идет по пути снижения госуслуг. При этом целевой ориентир остается неизменным и направлен на обеспечение достойного уровня и качества жизни.

  

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