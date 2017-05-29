Перерасчеты минимальных и социальных пенсий планируется провести 1 августа и 1 ноября

31 Мая 2017 12:06

Очередные перерасчеты минимальных и социальных пенсий в Беларуси планируется провести 1 августа и 1 ноября. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента. Кроме того, проект указа о назначении трудовых пенсий для отдельных категорий населения внесен на рассмотрение Президента. В эти минуты в Овальном зале говорят о развитии социальной сферы Беларуси - о занятости населения, создании новых рабочих мест, здравоохранении и экспорте медуслуг, а также реформировании системы образования. После доклада парламентарии смогут задать вице-премьеру свои вопросы.