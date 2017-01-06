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6 Января 2017 09:45

Переносной театр размером с кухонный шкафчик

Библейскую историю Рождества поставили на сцене батлейки православные верующие столичных приходов. Как готовятся христиане к светлому празднику?

Подробности в Сочельник в программе "Новости региона" в 18:40.

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