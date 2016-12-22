Перемены в Кодексе о судоустройстве повысят эффективность системы

23 Декабря 2016 12:12

Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович. В рамках завершающего этапа судебно-правовой реформы в свод законов будет внесен ряд нововведений. В частности, изменения в документе обусловлены принятыми решениями об образовании судов общей юрисдикции. Перемены должны помочь обеспечить надлежащее отношение к гражданам, которые становятся участниками судебных разбирательств.

Отметим, что отдельное внимание в новом Кодексе отведено определению единой структуры системы судов общей юрисдикции, полномочиям руководителей судов и структурным подразделениям судебного аппарата.