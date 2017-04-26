Общество
27 Апреля 2017 07:06
Педагогическая выставка открывается в столице
Сделать правильный профессиональный выбор поможет педагогическая выставка, которая сегодня открывается в столице. В 17-й раз площадка соберет около 10 000 участников - преподавателей, воспитателей, а также родителей и будущих абитуриентов.
Лариса Емельянчик, консультант управления Министерства образования Беларуси:
"Обучающиеся старшеклассники, особенно выпускники 9 классов, могут пройти и профдиагностику. Будет организована работа консультационных пунктов для родителей".
Учителя смогут познакомиться с опытом коллег по части проведения шестого школьного дня. Выставка продлится три дня.
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