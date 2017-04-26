Педагогическая выставка открывается в столице

27 Апреля 2017 07:06

Сделать правильный профессиональный выбор поможет педагогическая выставка, которая сегодня открывается в столице. В 17-й раз площадка соберет около 10 000 участников - преподавателей, воспитателей, а также родителей и будущих абитуриентов.

Лариса Емельянчик, консультант управления Министерства образования Беларуси:

"Обучающиеся старшеклассники, особенно выпускники 9 классов, могут пройти и профдиагностику. Будет организована работа консультационных пунктов для родителей".

Учителя смогут познакомиться с опытом коллег по части проведения шестого школьного дня. Выставка продлится три дня.