Патриотический марафон "Память" стартовал в Центре юных моряков с флотилией Бреста

16 Мая 2017 12:09



По местам боевой славы. Воспитанники и преподаватели Центра юных моряков с флотилией Бреста отправились сегодня в патриотический поход "Память". Традиции более 10 лет. На борту теплохода почти 40 человек. В основном это курсанты, которые мечтают стать моряками. Первая остановка по маршруту - шлюз "Тришин". Здесь к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне защитникам водного узла участники похода возложили венки и почтили павших минутой молчания.

Николай Ярмошук, директор Центра юных моряков:

"Днепровско-бугский водный путь был ареной боевых действий как в 41-ом, так им в 44-ом. Поэтому, конечно, особенно яркая страница истории это – оборона Пинской флотилии в самом начале Великой Отечественной войны".

Юрий Горкалюк, воспитанник Центра юных моряков:

"Я мечтаю стать моряком. Меня интересует морское дело. В Клубе юных моряков очень теплая обстановка, можно узнать много нового. Даже тем, кто не хочет становиться моряком, это будет интересно".

На пути команды - остановки у сожженных фашистами деревень, встречи с ветеранами Великой Отечественной и митинги. В этом мае впервые будет совершено три похода, чтобы в памятной акции приняли участие больше юных моряков. Правда, маршрут немного сокращен: по два дня от Бреста до Кобрина.