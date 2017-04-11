Пассажиры поезда Минск - Вильнюс впервые прошли паспортный контроль на вокзале

12 Апреля 2017 15:16

На час быстрее. Сегодня в рамках эксперимента 97 пассажиров поезда Минск - Вильнюс впервые прошли паспортный контроль на минском железнодорожном вокзале. Обычно состав останавливался на станции Гудогай, где и осуществлялось таможенное и пограничное оформление. На территории вокзала новый пункт пропуска "Минск-Пассажирский" планируют открыть до конца 2017 года.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного погранкомитета Беларуси: "Этот поезд безостановочный. Граждане РБ и иностранные граждане, которые хотят попасть в Вильнюс прямым поездом, сегодня оформлены. Поезд пройдет практически от Минска до Вильнюса без остановок. Экономия пути движения - это час. Без лишних остановок, без лишнего погранконтроля. Что это даст? Это даст удобство гражданам, которые пересекают нашу границу".

И сегодня Институт пограничной службы подписал договор о сотрудничестве с Академией наук, в частности, с Институтом социологии. Развитие двухстороннего партнерства по проведению патриотических, научно-исследовательских и учебных мероприятий позволит готовить профессиональных защитников белорусских рубежей.