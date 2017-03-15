Общество
15 Марта 2017 19:01
Паспорта из рук главы Центризбиркома и министра образования
В Доме молодежи паспорта юные белорусы получили из рук главы Центризбиркома Лидии Ермошиной и Министра образования Игоря Карпенко. Официальный документ во взрослую жизнь получили 20 школьников из разных областей Беларуси.
Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси:
"Эта акция - это не просто вручение паспортов и, наверное, не столько сама цель - вручить паспорта. Здесь важно подчеркнуть преемственность различных поколений. И сегодня, когда люди старшего поколения, которые уже имеют паспорт гражданина, вручают паспорт молодому пополнению, тем, кому нашу республику строить, развивать, укреплять в будущем, наверное, это очень символично".
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