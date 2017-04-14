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Пасху сегодня отмечают и католики
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16 Апреля 2017 15:04

Пасху сегодня отмечают и католики

И наша съемочная группа в эти минуты находится у костела Святых Симеона и Елены. В народе его часто называют Красным.

На связи со студией вновь наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).

  

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