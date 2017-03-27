Парадоксальная ситуация с рынком наружной рекламы сложилась в столице

27 Марта 2017 21:25

В то время как власть и бизес-сообщество страны продвигаются к упрощению административных процедур, Мингорисполком заявляет, что намерен жестко контролировать уличную рекламу. Первый шаг сделан полгода назад - от наружных конструкций освободили два главных проспекта. Реклама на улицах пропала, а вот новая концепция так и не появилась. Город, между тем, теряет огромные деньги. В вопросе разбиралась Светлана Лукьянюк.

С центральных проспектов Минска стали исчезать вывески и билборды. Хотя наружная реклама - это всегда хороший вклад денег в бюджет. На ней можно заработать до 8 миллионов долларов в год.

Полгода, кстати, уже прошло после первого сброса рекламы с крыши. А вопросов осталось больше чем ответов. За потерянные средства можно было построить по меньшей мере два детских сада в городе. К тому же, больших денег не досчиталась не только казна, но и бизнес. Именно он и инициировал сегодня круглый стол с участием рекламщиков и чиновников. У городских властей на этот счет свое мнение - рекламы сокращают преднамеренно, говоря о единой концепции всех главных проспектов столицы.

На деле выходит совсем иная картина. Никто из коммерческих компаний белорусского рынка утвержденный документ с концепцией не видел. Но при этом уже стал его жертвой. Так, рекламу крупной китайской компании должны были установить еще в сентябре прошлого года. Согласовали 16-метровую конструкцию на крышу и выбрали место. После готовы были и буквы. Уже начался монтаж, но не закончился...

Александр Гильбурд, директор коммерческой компании по размещению рекламы: "Стоял кран. Работали сварщики, монтажники, электрики. И за подписью главного архитектора пришел документ остановить работы - без всяких пояснений".

Между тем, в результате рекламный знак, о котором говорили выше, до сих пор не установлен. А на него потрачено 150 тысяч долларов. И этот случай не единичный. Городская казна, отказываясь от коммерческой наружки на проспектах, теряет миллионы на аренде этих самых площадей на крышах.

Игорь Самкин, исполнительный директор ассоциации рекламных организаций Беларуси: "Они платят аренду, за использование городского пространства напрямую. Они действительно достают деньги из воздуха. Потому что щит, который не приносит деньги, не содержит коммерческой рекламы, не приносит прибыли ни своему хозяину, ни бюджету города".

Новый билборд утверждает худсовет: это и шрифт, и изображение, и цвета - вплоть до оттенков. Однако, если после найдут ошибку, исправлять придется из кармана того же бизнесмена.

Ирина Степанова, руководитель отдела развития рекламного агентства: "Большое количество клиентов нашего агентства - иностранные компании. И та реклама, которую они размещают и согласовывают, она едина во всех странах. И сегодня, когда наши дизайнеры адаптируют эту картинку к Беларуси, мы вынуждены пройти дополнительное согласование на художественном совете. И тогда включаются субъективные взгляды всех участников художественного совета".

Также компании на рынке жалуются: сегодня в Минске стало сложно оформить новое разрешение на билборд или продлить действующее. Перечень документов увеличивается. А сроки рассмотрения затягиваются.

Сегодня предприниматели и компании ждут от минских властей четких разъяснений по новой концепции. Чтобы документ наконец-то вышел из стен исполкома и дошел до каждого рекламщика. Ведь понятные правила игры на годы вперед - залог их прибыльной работы и стабильного дохода от рекламы в городскую казну.