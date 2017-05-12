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12 Мая 2017 14:50

Парад колясок в Гродно

Пиратский корабль, огромная чашка кофе, воздушный шар братьев Монгольфье. В Гродно проходит парад колясок. Около 20 празднично украшенных детских колясок проехали по центральной улице Гродно. Родители создавали креативные образы и украшения несколько дней. Кстати, многие из пап и мам сами пришли на шествие в костюмах.
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