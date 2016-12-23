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Парад Дедов Морозов в Мяделе начал марафон новогодних праздников Минской области
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23 Декабря 2016 15:33

Парад Дедов Морозов в Мяделе начал марафон новогодних праздников Минской области

Рабочие коллективы,  представители районных организаций примеряли на себя роль главных символов Нового года. За звание лучших боролись 9 пар. Следующая неделя будет богата праздничными мероприятиями. В каждом районе Минской области свои  события - шествие Дедов Морозов в Старых Дорогах, забег новогодних персонажей в Смолевичском. Концерты, ярмарки, показы и маскарад ожидают жителей центрального региона и в главную праздничную ночь. Подробнее смотрите в программе "Новости. Центральный регион" в воскресенье в 12:10.

 

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