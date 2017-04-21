Памятные мероприятия проходят сегодня по всей Беларуси

26 Апреля 2017 12:07

С утра в Минске состоялся митинг у мемориальной доски герою Василию Игнатенко. Почтить память коллеги, друга пришли ликвидаторы катастрофы, работники МЧС и юные пожарные. Первый и самый тяжелый удар радиации приняли на себя персонал станции и спасатели, которых еще называют "шеренгой номер один". За мужественность и самоотверженность огнеборец Василий Игнатенко посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Василий Игнатенко пришел в пожарную часть по охране Чернобыльской АЭС в начале 80-х. В свои 25 лет он был уже командиром отделения. А 26 апреля в 2 часа ночи белорус оказался среди тех, кто первыми подошли к разрушенному взрывом атомному реактору. В Минске именем Василия Игнатенко названа улица. На родине героя в Брагине отважному спасателю установлен памятник.