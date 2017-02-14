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Память погибших в Афганистане почтили в райцентре Белыничи
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15 Февраля 2017 07:18

Память погибших в Афганистане почтили в райцентре Белыничи

В райцентре Белыничи накануне во время траурного митинга почтили минутой молчания погибших в Афганистане. Цветы от друзей, родных, представителей общественных организаций легли у подножия памятника погибшим землякам.

По традиции в День памяти воинов-интернационалистов цветы возложат у всех мемориалов и памятников по всей Беларуси.

  

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