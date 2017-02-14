Память погибших в Афганистане почтили в райцентре Белыничи

15 Февраля 2017 07:18

В райцентре Белыничи накануне во время траурного митинга почтили минутой молчания погибших в Афганистане. Цветы от друзей, родных, представителей общественных организаций легли у подножия памятника погибшим землякам.

По традиции в День памяти воинов-интернационалистов цветы возложат у всех мемориалов и памятников по всей Беларуси.