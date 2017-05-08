Память погибших почтили в мемориальном комплексе "Яма"

9 Мая 2017 15:07

Память погибших в годы тяжелых испытаний сегодня почтили и в мемориальном комплексе "Яма". Цветы и венки от благодарных потомков - жертвам холокоста. В Минске в годы Великой Отечественной находилось одно из самых больших в Европе гетто. Невозможно забыть об уничтожениях сотен тысяч людей — стариков и детей. Еврейское население Беларуси в годы войны сражалось в партизанских отрядах, малолетние узники гетто были связными — выводили сотни людей к партизанам. Многие стали героями Советского Союза, как один из организаторов и руководителей Минского подполья Исай Казинец.

Вместе с минчанами в День Победы мемориальный комплекс посетили главы дипмиссий. Песчаный карьер в 40-х стал общей братской могилой для тысяч людей. Сегодня здесь были и родственники тех, кто покоится в "Яме".