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Память погибших почтили в мемориальном комплексе "Яма"
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9 Мая 2017 15:07

Память погибших почтили в мемориальном комплексе "Яма"

Память погибших в годы тяжелых испытаний сегодня почтили и в мемориальном комплексе "Яма". Цветы и венки от благодарных потомков - жертвам холокоста. В Минске в годы Великой Отечественной находилось одно из самых больших в Европе гетто. Невозможно забыть об уничтожениях сотен тысяч людей — стариков и детей. Еврейское население Беларуси в годы войны сражалось в партизанских отрядах, малолетние узники гетто были связными — выводили сотни людей к партизанам. Многие стали героями Советского Союза, как один из организаторов и руководителей Минского подполья Исай Казинец.
Вместе с минчанами в День Победы мемориальный комплекс посетили главы дипмиссий. Песчаный карьер в 40-х стал общей братской могилой для тысяч людей. Сегодня здесь были и родственники тех, кто покоится в "Яме".

  

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