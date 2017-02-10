Память героев Афгана почтили в Борисове

10 Февраля 2017 15:27

4 тысячи жителей Минской области участвовали в той войне, 140 из них не вернулись. Погибших родные, друзья и боевые товарищи вспомнили минутой молчания. Цветы к памятнику воинам возложили руководители области, представители общественных и ветеранских организаций, а также молодежь, с которой ветераны проводят встречи на патриотическую тему. К 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 15 февраля, памятные мероприятия проходят по всей Минской области. А семьям погибших оказывается адресная социальная помощь.