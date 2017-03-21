Пакет предложений по упрощению бизнеса подготовило Министерство архитектуры и строительства

21 Марта 2017 19:05

Инициативы от рабочей группы направлены в Администрацию Президента. Так, например, предлагается исключить процедуру получения разрешения на проведение капитального ремонта у исполкомов. Как отметил заместитель министра Дмитрий Семенкевич на 20-й выставке "Стройэкспо" в Минске, собственники зданий должны сами принимать решения по капитальному ремонту своих объектов. Среди предложений также - сокращение административных процедур для индивидуальных застройщиков.

Предлагается также вместо понятия "реконструкция" ввести термин "техническая модернизация", то есть - замена старых элементов на новые. Это касается и стройматериалов, и всех частей конструкций зданий, требующих ремонта.