Пакет документов об упрощении условий ведения бизнеса вскоре могут внести на рассмотрение Президента — правительство уже занимается подготовкой правовых актов

2 Июня 2017 21:16

Об этом заявил новый руководитель Республиканского союза юристов. Заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич сегодня был назначен председателем общественной организации. По его словам, Союз юристов должен стать активным участником нормотворческого процесса наравне с экспертными организациями, которые привлекаются к разработке проектов законов. Это предполагает более тесное взаимодействие с парламентариями на стадии подготовки и обсуждения законов. А одним из элементов обратной связи с населением должен стать декрет об упрощении условий ведения бизнеса.

Подразделения союза созданы во многих республиканских и местных государственных органах и объединяют правоведов различного профиля и юристов страны. Главная цель специалистов организации - содействие процессу формирования правового государства, всесторонней защиты прав и законных интересов граждан, а также повышения профессионального уровня юридических кадров.