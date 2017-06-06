Оздоровительные лагеря столичного региона начали сезон отдыха

7 Июня 2017 15:31

Первые смены приняли несколько тысяч школьников. Кроме спортивных турниров и развлекательных программ, в этом году акцент делают на тематических занятиях. Так, во время летних каникул изучают английский, немецкий и даже китайский языки. А для старшеклассников организованы профильные отряды. Там они, например, знакомятся с основами психологии, предпринимательства и рекламы.

Людмила Хурсан, начальник оздоровительного лагеря: "Каждый день идут мероприятия спортивной направленности, концертные программы, туристические программы. Сегодня стоит задача, чтобы в летний сезон отдохнули и старшие дети 15-17 лет. У нас организованы профильные отряды. В них реализуется дополнительная программа образования социально-педагогического профиля, которая называется "Познай себя", то есть психологический уклон".

В этом году в оздоровительных лагерях столичного региона будут отдыхать свыше 60 тысяч школьников. В Минской области для них подготовлено более полутысячи мест отдыха с дневным и круглосуточным пребыванием.