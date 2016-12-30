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Отправиться в путешествие к Деду Морозу на новогоднем экспрессе
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29 Декабря 2016 15:25

Отправиться в путешествие к Деду Морозу на новогоднем экспрессе

Праздничный поезд курсирует по столичной детской железной дороге. Во время новогоднего рейса маленьких пассажиров сопровождают сказочные персонажи, а главная точка  праздничного маршрута - станция Сосновый бор. Там всех путешественников ждут конкурсы, викторины и новогоднее шоу.

Совершить путешествие к Деду Морозу на новогоднем экспрессе можно до  8 января.

 

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