Отправиться в путешествие к Деду Морозу на новогоднем экспрессе

29 Декабря 2016 15:25

Праздничный поезд курсирует по столичной детской железной дороге. Во время новогоднего рейса маленьких пассажиров сопровождают сказочные персонажи, а главная точка праздничного маршрута - станция Сосновый бор. Там всех путешественников ждут конкурсы, викторины и новогоднее шоу.

Совершить путешествие к Деду Морозу на новогоднем экспрессе можно до 8 января.