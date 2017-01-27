Отметили наградами авторов самых ярких научных проектов 2016 года

28 Января 2017 21:10

В преддверии профессионального праздника в Академии наук Беларуси собрались ученые, работники научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений страны и производственники. Наградами отметили авторов самых ярких научных проектов 2016 года. Наглядно познакомиться с научными достижениями можно было и на масштабной выставке. На ней было представлено более полутысячи разработок с пометкой "сделано в Беларуси". С подробностями Влада Карницкая.

ЗД-печать металлом и керамикой, наноэлектроника, робототехника, беспилотники - сегодня белорусские ученые не отстают от мировых трендов науки.

Олег Игнатенко, заместитель гендиректора НПЦ по материаловедению НАН Беларуси:

"Только 9 % ювелиров могут отличить от натурального. Наши специалисты могут выращивать изумруды различных оттенков, которые только есть в природе — от уральского до колумбийского".

Вот такой уже ограненный камушек стоит всего тысячу долларов, цена подлинного в 100 раз выше. Выращивают его белорусские ученые. Причем в таких драгоценностях скоро будут ходить не только в нашей стране, но и в Индии. Контракт о продаже технологии выращивания уже составлен. По сути, работа с материалами — это одно из важнейших направлений работы Академии наук. Это не только выгодно финансово, но и с точки зрения, например, экологии.

Сергей Чижик, первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси:

"Я думаю, в этом году мы увидим электромобиль. Я думаю, мы будем иметь свой высокоемкий накопитель энергии. Кстати, он будет сделан на базе новых наноструктурных материалов - графиноподобных углеродов. Будем иметь новые результаты по некоторым предприятиям, по использованию лактоферина. По агррарному сектору будет использование ферм-инкубаторов для применения в сельском хозяйстве".

О белорусской науке будущего накануне эксперты говорили в Минске - сотни ученых, производственников, представители министерств и ведомств собрались в Академии наук. Здесь же наградили лучших разработчиков страны и, конечно же, определили планы.

Максим Рыженков, первый заместитель Главы Администрации Президента Беларуси:

"Нам надо, конечно, идти в направлении научных отраслей, которые имеют перспективу развития у нас в стране и являются прогрессивными. Это и космическая отрасль, это и электроника, энергетика, связанная прежде всего со строительством атомной электростанции. Нам надо шире развивать те направления, которые будут способствовать более широкому применению этой энергии - это электробусы, какие-то отопительные системы на электричестве".

Несколько лет назад Нобелевской премией в области физики были награждены два ученых - россиянин и британец - за открытие двумерной формы углерода, если проще - графена. Сверхлегкое вещество теперь умеют делать и белорусские ученые. И даже нашли уже ему применение - он часть макета накопителя электроэнергии, сердца электрокаров. В Беларуси первый электробус уже презентовали. А этой весной практический каждый сможет проехать на новом виде транспорта. В Минске запустят первую линию электробусов. Речь идет о 20 машинах.

Не научной фантастикой, а реальностью в нашей стране могут еще стать беспилотный транспортный вертолет для перевозки людей, летательный аппарат, который в небе сможет провести более суток, а также атмосферный спутник, который будет находиться на высоте более 20 километров и практически круглосуточно мониторить воздушное пространство.

Ежегодно в нашей стране ученые презентуют минимум полдесятка разработок мирового значения. Кроме того, Академия наук сотрудничает более чем с 40 странами. А в этом году в июне в Майами впервые пройдет выставка белорусских инноваций.