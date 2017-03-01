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Открытые уроки спасателей во всех школах
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1 Марта 2017 15:17

Открытые уроки спасателей во всех школах

Сегодня в Минской области проходят открытые уроки спасателей во всех школах и детских садиках. Тема - правила поведения в экстремальной ситуации. Преимущество игровой форме - так дети лучше усваивают материал. Проводят разговоры и с родителями.

Посвящены занятия Всемирному дню гражданской обороны, который отмечается 1 марта.

  

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