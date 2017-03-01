1 Марта 2017 15:17

Сегодня в Минской области проходят открытые уроки спасателей во всех школах и детских садиках. Тема - правила поведения в экстремальной ситуации. Преимущество игровой форме - так дети лучше усваивают материал. Проводят разговоры и с родителями.

Посвящены занятия Всемирному дню гражданской обороны, который отмечается 1 марта.