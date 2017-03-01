Общество
1 Марта 2017 15:17
Открытые уроки спасателей во всех школах
Сегодня в Минской области проходят открытые уроки спасателей во всех школах и детских садиках. Тема - правила поведения в экстремальной ситуации. Преимущество игровой форме - так дети лучше усваивают материал. Проводят разговоры и с родителями.
Посвящены занятия Всемирному дню гражданской обороны, который отмечается 1 марта.
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