Открыты для обращений

16 Февраля 2017 21:00

Сегодня Администрация Президента провела выездные приемы в Минске и регионах. Любые проблемные вопросы можно было обсудить с главой Администрации Натальей Кочановой и помощниками Президента. Подключились и руководители структурных подразделений Администрации. Именно так можно из первых уст услышать, что волнует людей. Значительная часть вопросов касалась реализации декрета о предупреждении социального иждивенчества. Но в реальности можно было прийти с любой проблемой. В некоторых случаях решение вопроса происходило мгновенно. Наталья Бреус сделала обзор этого дня.

Именно Администрация Президента становится последней инстанцией, куда люди идут за правдой. Где еще искать справедливости, если обидели, обманули, обделили, не услышали? В таких случаях все дороги ведут сюда. Говорят, поток обращений мог бы быть меньше, если бы на местах были повнимательнее к людям. В топе причин для обращений - судебные решения, жилищные вопросы, проблемы ЖКХ. А в последнее время и вопросы налогообложения в связи с действием Декрета № 3.

Так называемый декрет о тунеядцах вызвал в обществе бурное обсуждение. Чаще всего критикуется теми, кто не хочет участвовать в финансировании госрасходов. Но жизнь разная - хватает и случаев, когда действительно люди попадают в трудное положение. Потому документ совсем недавно подкорректировали. Готовы учитывать индивидуальные моменты. Но если принципиально, то социальное иждивенчество идет вразрез со справедливостью.

Чтобы разрулить все эти вопросы, чиновники и пошли в люди. Любые проблемы можно было обсудить сегодня с главой Администрации Натальей Кочановой и помощниками Президента. Подключились и руководители структурных подразделений Администрации.

Прием граждан в Витебске проводил главный инспектор по области и помощник Главы государства Александр Позняк. Вместо трех часов больше пяти и почти полсотни человек.

Александр Позняк, помощник Президента Беларуси - главный инспектор по Витебской области: "Декрет был нужен, потому что есть факты, когда люди годами не работают. И это подстегнет к тому, чтобы люди хотя бы не для государства работали, а помогали матерям, которые приходят в 70-80 лет и выгораживают своих трудоспособных детей, которые могли бы работать, но не работают. В этом, я считаю, плюс декрета".

Пенсионерка Тамара Кравцова пришла вместо своей дочери Антонины. Та давно болеет. Если опустить подробности – проблемы со щитовидкой дали осложнения на ноги. Женщина еле ходит. Растит дочь-школьницу. Когда начались проблемы со здоровьем, пришлось оставить работу. Сейчас собирает документы для оформления инвалидности. Недавно получила письмо о необходимости уплаты сбора на финансирование государственных расходов.

Главный совет - обратиться с заявлением в Витебский горисполком, где комиссия рассмотрит его и, скорее всего, освободит болеющую женщину от уплаты сбора. А еще пообещали полное медицинское обследование. Председатель областного комитета по труду и соцзащите, который присутствовал во время приема граждан, сказал, что у семьи есть все основания получить адресную материальную помощь.

То есть если ситуация и правда трудная, в таком случае готовы идти навстречу. Например, заложниками обстоятельств оказались те, кто ухаживает за больными родственниками или студенты, которые отучились, а на работу после получения диплома не устроились или устроились не сразу. Или женщины, которые не работали в прошлом году и стали мамами. Как поступить в каждом конкретном случае, есть ли основания для того, чтобы освободить от сбора - все это решают местные Советы депутатов или исполкомы.

Масса вопросов по декрету у людей, родственники которых живут за границей. Чувствуется, что механизм действия документа еще не совсем отлажен. Еще не завершилось формирование баз данных, они обновляются и уточняются, а потому на 100 процентов нельзя быть застрахованными от неточностей.

Администрация Президента нацеливает налоговые органы на максимальную корректность при реализации декрета. Готовы и сами проводить вот такую разъяснительную работу. Причем, консультацию проведут по любому вопросу. Например, жилищному. Такие выездные приемы - не разовая акция. Впредь подобная работа будет вестись на постоянной основе. Приоритетом для политического штаба и правительства остаются вопросы занятости людей и создания рабочих мест.

Логика власти при принятии документа была понятной. Бесплатной медициной, образованием, инфраструктурой, чистой водой, транспортом, теплом и светом хотят пользоваться все, но не все хотят за это платить налогами. Несправедливо! Это заметил и Александр Лукашенко во время Большого разговора с журналистами и экспертным сообществом в начале февраля. Глава государства не стал уходить от резонансной и острой темы обсуждения, которую пытаются политизировать.

И цель достигнута в первую очередь через легализацию деятельности трудоспособного населения. В результате принятия Декрета № 3 граждане, которые официально длительно не работали, а также не были зарегистрированы в качестве безработных, стали регистрироваться. И дальше: некоторые в конвертиках заработную плату получают, а налоги из этого платят? То есть здесь мы подстегнули и обнажили те процессы, которых мы даже не видели до принятия этого документа. Ну а потом, а чего подавляющие 95% населения за это переживают? Вы работаете, платите налоги. Документ касается небольшой части населения, которую мы подталкиваем для того, чтобы они работали. Ну и опять, мы ж не заставляем работать, но получаешь услугу - иди, заплати эти копейки. А если попал в какую-то трудную жизненную ситуацию, надо освободить человека от необходимости платить эти деньги. Было записано мной лично - решением сельских Советов или в городе администраций. Человек к ним пришел, объяснил ситуацию, они приняли решение - и никакого утверждения не надо. Ну и вообще, давайте договоримся так: этот декрет работает совсем недолго. Ну давайте поживем, если уж мы с вами придем к выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим. А по поводу того, что мы бюджет этим хотим поправить, мы собрали за год аж 12,5 млн рублей.

Работать на выезде Администрация Президента будет и завтра. Открыты выездные приемы будут и 23 и 24 февраля.



В Рогачевском райисполкоме 17 февраля с 9.00 до 11.30 выездной прием проведет первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

17 февраля в Ивьевском райисполкоме с 11.00 до 13.00 и в Лидском райисполкоме с 15.00 до 17.00 пройдут приемы заместителя главы Администрации Президента Валерия Мицкевича.

В Бобруйском горисполкоме 17 февраля с 10.00 до 13.00 проведет встречу заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков.

В Брестском облисполкоме 17 февраля с 09.00 до 12.00 пройдет встреча с помощником Президента - главным инспектором по Брестской области Василием Герасимовым.

В Волковысском райисполкоме будет проводить прием 17 февраля с 10.00 до 13.00 помощник Президента - главный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.

В Молодечненском райисполкоме 17 февраля с 14.00 до 17.00 пройдет встреча с помощником Президента - главным инспектором по Минской области Анатолием Исаченко.

В Могилевском облисполкоме 17 февраля с 10.00 до 12.00 пройдет прямая линия, а с 12.00 до 14.00 - личный прием помощника Президента - главного инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова.

В Борисовском райисполкоме 17 февраля с 14.00 до 17.00 пройдет прием помощника Президента - начальника главного идеологического управления Администрации Всеволода Янчевского.

В Солигорском райисполкоме 17 февраля с 10:00 до 13.00 проведет прием начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Андрей Мательский.

23 февраля в Гомельском облисполкоме с 14.00 до 17.00 и 24 февраля в Буда-Кошелевском райисполкоме с 11.00 до 13.00 проведет встречу начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык.

Личный прием сегодня провела и начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Президента. Жанна Тищенко не только разъясняла нормы Декрета №3, но и консультировала по правовым и юридическим вопросам. Параллельно диалог с минчанами вел первый заместитель экономического Главка Дмитрий Барабанов.

А помощник Президента Александр Якобсон - как инспектор по Минску - выслушал обращения столичных жителей в Московском районе. Хоть и нужно было предварительно записаться, но принимали всех по живой очереди. Подход при рассмотрении простой - минимум формальностей, максимум внимания к каждому случаю. Например, поручение Якобсона - пересмотреть решение, не совсем справедливое, которое исполком принял в отношении женщины, ухаживающей за больной мамой. Ее от уплаты налога освободят. У каждого своя история в жизни. Но задача власти - слышать каждого и максимально вникать в трудности людей. И чтобы по справедливости - на это заточена политика в Беларуси.