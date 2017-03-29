Общество
29 Марта 2017 15:22
Открытие набережной Свислочи после реконструкции пройдет 9 мая
Строительные работы выполнены уже более чем на 70 % - укреплены подпорные конструкции, заменены инженерные сети, строители приступили к заливке бетона под кладку тротуара. После завершения строительства в нескольких местах появятся новые лестницы от реки до Троицкого предместья, обзорные площадки, а также пандусы для маломобильных людей.
Вскоре начнется и благоустройство набережной: посев газона и высадка кустарников. Работы по реконструкции ведутся в соответствии с проектными сроками.
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