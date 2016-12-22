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22 Декабря 2016 14:00

Открытая МКАД-2 будет бесплатной

Для государства это не бизнес, а стратегические инвестиции в инфраструктуру, экономику, безопасность и экологию.

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