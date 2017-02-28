Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Открыть собственное дело с минимальным бюджетом
Общество
RSS
Открыть собственное дело с минимальным бюджетом
Скачать Поделиться

28 Февраля 2017 15:37

Открыть собственное дело с минимальным бюджетом

Открыть собственное дело с минимальным бюджетом и найти свою нишу. Первые шаги в предпринимательстве сделали участники стартап-школы в Копыле. Перед учащимися местного колледжа выступили эксперты. Проект уже собирал слушателей в пяти областных центрах, а сейчас впервые прошел на районном уровне.

Стартап-школа направлена на инноваторов, которые планируют коммерциализировать разработку, и на предпринимателей-новичков. Следующей площадкой для стартап-школы в Минской области станет Молодечно.

  

Другие новости

Прилетайте в Беларусь Прылятайце ў Беларусь Fly to Belarus 28.02.2017 18:45 / Общество Прилетайте в Беларусь
Молодежь за открытые границы 28.02.2017 17:20 / Общество Молодежь за открытые границы
Игре "Удача в придачу" - год 27.02.2017 21:14 / Общество Игре "Удача в придачу" - год

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =