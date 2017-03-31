Открыт новый сезон на Августовском канале

1 Апреля 2017 15:01

Слалом и марафон по гродненским рекам на байдарках. Туристы из Беларуси, Польши, России и Украины открыли сегодня новый сезон на Августовском канале.

Более 300 человек приняли участие в традиционном (42-ом по счету) международном фестивале "Неманская весна". Программу этого туристического праздника организаторы разрабатывали специально. Байдарочные маршруты подбирали как для профессионалов, так и туристов-любителей. К слову, из года в год количество гостей фестиваля только растет. По признанию представителей польской команды, большую роль в этом сыграл и безвизовый режим на Августовском канале.

Туристический фестиваль на Августовском канале продлится весь уикенд. Участники будут соревноваться в длинных заплывах на акватории самого канала, а также пройдет конкурс слалома по реке Осташанки – по мнению экспертов, ее русло отлично имитирует горные реки и пороги. Финалом "Неманской весны" станет водный марафон с элементами ориентирования. Маршрут рассчитан на 12 километров по фактически безлюдной местности на реке Черная Ганча.











