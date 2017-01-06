Отделение реанимации для самых маленьких пациентов открыли в 6-м столичном роддоме

3 Января 2017 18:40

Отделение реанимации для самых маленьких пациентов сегодня открыли в 6-м столичном роддоме. Одновременно здесь могут получать помощь шесть детей. Необходимое оборудование для искусственной вентиляции легких, а также специальные транспортные кювезы помогают сразу привозить младенцев в отделение. Врачи и медработники могут следить за здоровьем детей по специальным мониторам. Всего же в новогоднюю ночь в Минске появилось на свет 30 малышей. Рекордсмен по новорожденным - второй столичный роддом. Здесь родились 9 детей и первая в новом году тройня.