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Отделение реанимации для самых маленьких пациентов открыли в 6-м столичном роддоме
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3 Января 2017 18:40

Отделение реанимации для самых маленьких пациентов открыли в 6-м столичном роддоме

Отделение реанимации для самых маленьких пациентов сегодня открыли в 6-м столичном роддоме. Одновременно здесь могут получать помощь шесть детей. Необходимое оборудование для искусственной вентиляции легких, а также специальные транспортные кювезы помогают сразу привозить младенцев в отделение.  Врачи и медработники могут следить за здоровьем детей по специальным мониторам. Всего же в новогоднюю ночь в Минске появилось на свет 30 малышей. Рекордсмен по новорожденным - второй столичный роддом. Здесь родились 9 детей и первая в новом году тройня.
 

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