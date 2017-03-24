Отделение дневного пребывания для пожилых людей открылось в Витебском районе

26 Марта 2017 12:10

Занятия по интересам здесь уже нашли десятки людей. Кружки декоративно-прикладного творчества, а также курсы компьютерной грамотности. В перспективе освоить танцы. С современными бабушками познакомилась Марина Романовская.

На заслуженном отдыхе Раиса Данченко время старается проводить с пользой. Сейчас осваивает различные виды декоративно-прикладного творчества. По душе натуральные материалы. Такие сувениры ручного труда, не сомневается начинающий мастер, настоящее украшение интерьера.

Занятия по вкусу и возрасту в небольшом агрогородке Шапечино может найти любой. Здесь открылось отделение дневного пребывания для пожилых людей. Уже с первых дней желающих разнообразить свой досуг огромное количество. Приезжают даже из соседних деревень.

В отделении открыто четыре кружка по интересам. Здесь можно освоить тонкости флористики, вязания, соломоплетения. Предусмотрены как групповые, так и индивидуальные занятия.

В топе самых популярных - курсы компьютерной грамотности. Валентина Матюшкина уже успела освоить Интернет. Теперь с внуками современная бабушка может общаться и в соцсетях.

Между занятиями - ритмическая и дыхательная гимнастика, а также упражнения на тренажерах. Скоро здесь освоят танцевальное искусство. В ближайшее время в Витебском районе появится еще одно отделение для людей пожилого возраста.

А еще здесь появилась традиция вместе отмечать праздники. Этой весной уже запланировано несколько пеших экспедиций. Пройти по туристическим маршрутам хотят в технике скандинавской ходьбы.