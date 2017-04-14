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18 Апреля 2017 14:30

От Бреста до Мозыря за 8 дней

В Пинске спустили на воду первый в стране круизный теплоход. Сколько стоит путешествие? И когда на борт примут первых туристов?

Подробнее в "Панораме".

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