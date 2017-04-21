ОСВОДу - 145 лет

21 Апреля 2017 15:21

На их счету тысячи спасенных жизней. Одной из старейших организаций страны - ОСВОД - 145 лет.

За безопасность на водных объектах в столице отвечает Минская городская организация общества спасения на водах. В зоне деятельности 8 спасательных станций - 26 пляжей и акватория 200 тысяч квадратных метров.

О людях, усилиями которых несчастных случаев на воде меньше, репортаж Натальи Кузьмицкой. Это самый раритетный экспонат небольшой, но довольно информативной экспозиции единственного в стране музея ОСВОДа. Вместе со спасательной амуницией разных времен история организации в лицах, награды и памятные знаки. Однако, безусловно, самые ценные предметы на самом видном месте выставки - письма с благодарностями за спасенные жизни.

И таких благодарностей немало. Только в прошлом году спасатели предотвратили 120 трагедий. Еще тысячи несчастных случаев удалось предупредить.

Сегодня Минская городская организация ОСВОД объединяет более 150 тысяч человек. 8 спасательных станций охватывают все водные объекты столицы.

Цнянское водохранилище - одно из самых популярных мест отдыха. Ежедневно на спасательной станции дежурная бригада - рулевые-мотористы, водолазы-спасатели, медсестра. Впереди по-настоящему горячее время - с 1 мая открывается купальный сезон.

У них нет выходных, даже в свой профессиональный праздник многие из них несут службу. Ветеранов, заслуженных спасателей и всех тех, кто посвятил свою жизнь ОСВОДУ, сегодня поздравляют с праздником, 145-летием организации. Лучшая благодарность для каждого - спасенные жизни, а пожелание - чтобы печальные цифры приблизились к нулю. За последние 6 лет количество жертв на воде уже снизилось на треть.