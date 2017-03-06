Общество
6 Марта 2017 18:40
ОСВОД в усиленном режиме следит за ситуацией на водоемах
Теплая погода и дожди поспособствовали быстрому таянию льда. Предугадать, где он потерял прочность, довольно сложно. В связи с этим спасатели призывают любителей зимней рыбалки не рисковать и напоминают, что сейчас в Минской области действует запрет выхода на лед.
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