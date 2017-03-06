ОСВОД в усиленном режиме следит за ситуацией на водоемах

6 Марта 2017 18:40

Теплая погода и дожди поспособствовали быстрому таянию льда. Предугадать, где он потерял прочность, довольно сложно. В связи с этим спасатели призывают любителей зимней рыбалки не рисковать и напоминают, что сейчас в Минской области действует запрет выхода на лед.