1 Марта 2017 15:16

В целом начало месяца обещает быть очень теплым и будет соответствовать климатической норме апреля. Снег интенсивно тает. Оттепель создает опасные условия для любителей зимней рыбалки. ОСВОД усилил патрулирование водоемов в Минской области. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на лед.

Петр Третьяков, начальник спасательной станции "Заславль-2": "Надо обращать внимание на потемнение льда, на его состояние, чтобы не расходились трещины. Если с утра лед может морозом прихватить с берега, то к вечеру с такой температурой можно и не выйти на берег. С собой обязательно иметь средства спасения. Веревку, когти продаются. Похожие на отвертку заточенную. Чтобы даже если провалишься, можно было выбраться".

Самые опасные места помечают специальными знаками. А на объектах рядом с берегом можно найти телефоны спасателей, чтобы в случае чрезвычайной ситуации вызвать помощь. Сотрудники ОСВОД все время отрабатывают спасательные приемы, а раз в год – перед сходом льда - сдают профессиональные экзамены.

Владимир Дорошко, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД: "Водолазы сейчас практикуются в том, как водолаз ведет себя под водой. Как они реагируют на сигналы. Как он может находиться в нестандартной ситуации, подо льдом. Ограниченное пространство, ограниченная видимость. А надо еще проделать какую-то работу".

Усилен и мониторинг паводковой ситуации. Рост уровня воды в реках, по прогнозам, сохранится и далее.