ОСВОД рассказал о правилах безопасности пребывания в холодной воде во время окунаний

18 Января 2017 07:27

В преддверии Крещения медики и представители ОСВОД рассказали о правилах безопасности пребывания в холодной воде во время окунаний. За несколько дней рекомендуется подготовить тело к ледяному стрессу и провести процедуры закаливания. Перед тем, как окунуться, нужно разогреться - например, сделать разминку и выпить горячий чай, а за несколько часов до погружения в полынью - плотно поесть. Специалисты рекомендуют выполнять таинство в специально оборудованных местах, где есть спасатели и медики. В этом году водолазы будут дежурить на всех спасательных станциях. В столице и в Минском районе таких восемь.

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД: "У нас сегодня 8 спасательных станций. Три из них находятся на территории города (Дрозды, Комсомольское озеро и Цнянское водохранилище). И пять спасательных станций в Минском районе - Птичь, Вяча, Минское море (Заславль-1 и Заславль-2) и Крыница. На всех станциях будут официально сделаны проруби для окунания".

Елена Савко, главный специалист отдела главного управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Беларуси: "Ни в коем случае не совмещать крещенские купания с употреблением алкоголя, потому что усугубляет ситуацию алкоголь, усиливается теплоотдача. Окунание не должно быть длительным, буквально пару минут. Будут дежурить бригады скорой помощи на спасательных станциях и в храмах".

Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями противопоказано окунаться в прорубь на Крещение. Резкая температурная нагрузка может стать причиной обострения болезни. С осторожностью стоит окунаться и тем, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Тем же, кто решит опуститься в ледяную воду, следует теплее одеться и взять с собой горячий кофе или чай.